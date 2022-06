7 praktische Küchentipps, die dir die Arbeit erleichtern

Kücheninseln sind beliebt wie nie und daher immer häufiger in den Küchen Deutschlands anzutreffen. Liebäugelt ihr auch mit so einem praktischen Herzstück? Dann achtet darauf, auf jeden Fall Steckdosen an der Insel zu haben. Was so einfach klingt, wird leider oft vergessen oder als unwichtig empfunden. Aber spätestens wenn ihr den Handmixer oder den Sandwichtoaster auf der praktischen Extraarbeitsfläche zum Einsatz bringen wollt, werdet ihr merken, dass eine oder gar mehrere Steckdosen in der Kücheninsel sehr wertvoll sind.