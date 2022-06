Modern wohnen in den Bergen

Beim Stichwort „Haus in den Bergen“ denkt ihr an Holzhütten, dicke Natursteinwände und urige Chalets? Dann zeigen wir euch heute mal einen ganz anderen Entwurf. Er stammt aus der Feder unserer französischen Experten von Chevallier Architectes und verbindet supermodernes Design mit rustikalen Elementen zu einem gelungenen, harmonischen Traumhaus der Extraklasse. Im Fokus steht dabei der Bezug zur Natur – sowohl, was die Materialien als auch was den Ausblick und das Wohnkonzept angeht.