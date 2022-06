Möblierung eines kleinen Apartments

In dieses Zimmer wurden drei verschiedene Funktionen integriert: Platz findet ein Arbeitsbereich, die Lounge, sowie ein eigens entworfenes Regal für Stauraum. Farblich wird das Apartment in hellen Tönen gehalten, um ein freundliches und helles Ambiente entstehen zu lassen. Der Boden aus Holz unterstreicht den natürlichen Charakter. Als Schreibtisch dient hier eine einfache MDF-Platte, die auf ein Untergestell gelegt wurde und so eine großzügige Arbeitsfläche schafft. Die Hängeleuchte aus geflochtenem Rattan zaubert in den Abendstunden ein gemütliches Licht und schafft eine Parallele zu dem natürlichen Boden. Wenig Bilder schmücken die Wände: Lediglich ein Poster, das mit auffälligem schwarzem Tesafilm an der vertikalen Fläche fixiert wurde, verleiht dem Raum Persönlichkeit.