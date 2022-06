Garten mediterran gestalten: So leicht geht's

Eine Sitzgelegenheit, die in mediterranen Ländern sehr oft zu finden ist, ist die Stein- oder Marmorbank. Stabil und wetterfest harrt sie der Dinge und steht bereit, wenn die Sonne wieder scheint, ohne, dass man sich in der Zwischenzeit um sie kümmern muss. Sie kann als Ergänzung zu den Gartenmöbeln dienen, indem sie zum Beispiel nahe an der Hauswand oder am Zaun aufgebaut wird, oder aber sie ist alleinstehend und ziert einen separaten Bereich eures mediterranen Gartens, an den ihr euch auch mal alleine zurückziehen könnt, um etwas zu lesen. Sicherlich ist eine Steinbank hart – das liegt in ihrer Natur – aber sobald sie mit ein paar weichen Kissen und vielleicht einer Polsterauflage dekoriert wird, sitzt es sich schön gemütlich und man kann in Erinnerungen an den letzten Urlaub schwelgen.