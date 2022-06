Ein spektakulärer Wohntraum

Im Inneren setzt sich der Einsatz von Holz in Kombination mit der Farbe Weiß fort. Zudem sind die Wände und Ecken mit glamouröser Kunst ausgestaltet. Das Mobiliar ist in modernem Stil und in sanften Formen und Linien gehalten. Neutrale Farben und natürliches Braun dominieren und werden durch einige lebhafte Farben, beispielsweise in Form von bunten Kissen, ergänzt. Das gesamte Innendesign schafft eine warme und gemütliche Atmosphäre, die durch die eindrucksvolle Beleuchtung, die die Lichtplaner von D'Luz Iluminación realisiert haben, unterstrichen wird.