Hausbau umweltfreundlich und schnell mit COMMOD

Die Tragstruktur bildet ein Stahlrahmensystem, basierend auf den Abmessungen von Frachtcontainern. Daher sind die Teile des Gebäudes auch per LKW, Bahn oder Schiff einfach transportierbar. So wird unserer Eigenheim einfach direkt zu dem Ort gebracht, an dem wir es gerne hätten. Was das Wohnen so flexibel macht? Bei Umzug können wir das Haus tatsächlich mitnehmen, denn die Module können auch an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden.

Nachhaltigkeit spielt bei den Häusermodulen eine bedeutende Rolle. Getreu dem Motto cradle to cradle (zu deutsch: von Wiege zu Wiege) wird darauf geachtet, dass die Materialien des Hauses auch noch nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer eine neue Verwendung finden. Deshalb werden für den Bau ausschließlich ökologische Materialien wie Lehm, Hanf oder Stroh verwendet. Dadurch entsteht in den Innenräumen ein angenehmes und gesundes Raumklima.