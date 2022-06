Tolle Teppiche für jedes Zimmer

Klar, Teppiche haben in Außenbereichen, so wie am Pool, eigentlich nichts zu suchen. Und dieses tolle Teil ist eigentlich auch ein Strandtuch und kein Teppich im herkömmlichen Sinn. Aber zum einen träumen wir alle schon wieder vom nächsten Badesommer, und zum anderen gibt es bei unseren Experten von schoenstaub auch Teppiche aus derselben Kollektion.

Auf diesem schönen Stück können wir uns in ferne Galaxien wegträumen, denn es ist ein Sternenhimmel abgebildet. Dieses Modell sieht also am Pool genauso gut aus wie im heimischen Wohnzimmer.