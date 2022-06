Moderne Finca auf Mallorca

Eigentlich ist eine Finca ein Landgut, das sich vor allem im spanischen Raum findet. Wer jedoch in einer klassischen Finca urlaubt, macht nicht etwa Ferien auf dem Bauernhof, sondern in einer luxuriösen, historischen Umgebung. Denn als Fincas bezeichnet man vor allem im Deutschen schicke Ferienhäuser mit Pools, Wellnesscentern und Saunen. Und das alles dann noch in einem oft historischen Bauwerk mit jahrhundertealter Entstehungsgeschichte.

Die Finca, die wir euch heute zeigen wollen, schafft den perfekten Mix aus ländlich und stylish, minimalistisch und individuell sowie traditionell und modern-luxuriös.