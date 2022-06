Haus SML in Solingen

Der Wunsch der Auftragsgeber war es, ein modernes und großzügiges Haus zu bewohnen. In den ersten Gesprächen stellte sich heraus, dass sich die Bauherren ein Gebäude wünschten, das einer Bauhausvilla mit einem offenem Grundriss nahe kommen sollte. Leider ließ das Baurecht für dieses Gebiet ausschließlich Häuser mit Satteldächern zu, so dass aus den eigentlichen Vorgaben der Bauherren etwas vollkommen anderes entstehen musste. Bereits vor dem Umbau wies das Haus im Gegensatz zu den benachbarten Gebäuden eine großzügige Grundfläche auf. Trotz allem wurde das Haus um ein zusätzliches Geschoss aufgestockt, um den einstigen gedrungen Charakter des alten Komplexes zu verdrängen. So wurde eine Architektursprache entwickelt, die die Größe des Hauses nicht zusätzlich betonen würde. Das neue Gebäude fügt sich wunderbar in die Umgebung ein und degradiert trotz der Größe nicht die umliegenden Bauten. Schließlich entstand ein Anwesen, dessen prägnante Hülle zwei kleine Volumen mit zwei Giebeln verbindet. Stark beeinflusst wurden die Giebelflächen von denen der Nachbarhäuser, da sich diese in der Größe weitestgehend gleichen.

Bestimmt wird das Raumprogramm durch logisch ineinander übergehende Raumabfolgen. So wird der Entwurf durch unterschiedliche Raumhöhen im offenen Wohnbereich des Erdgeschosses geprägt, die die gewünschte Großzügigkeit kreieren. Im Obergeschoss des Hauses befindet sich eine vollständig separate Gästewohnung, zu der eine Dachterrasse gehört.