Upcycling für Wohnzimmermöbel

Dieser knallig-bunte Beistelltisch ist, wie der Salontisch, von unseren Experten von Altrimenti, die sich ganz dem Upcycling verschrieben haben. Dieser Beistelltisch aus dunklem Holz wurde mit einem an die 70er Jahre erinnernden Muster bedacht und erstrahlt nun in neuem Glanz.

Auf dem Bild ist die gesamte Inneneinrichtung optimal an den Beistelltisch angeglichen: Auf der limettenfarbenen Wand prangt ein abstraktes Bild in Grün, Weiß und Braun, das die Farben des Tischmusters widerspiegelt. So wird der kleine Tisch zum Herzstück des Wohnzimmers.