Einfamilienhaus mit malerischem Ausblick

Hier befinden wir uns rechts von der Küche und blicken in Richtung Wohnzimmer. Die Konstruktion der Treppe wurde umgedreht: So werden die Setzstufen nicht, wie wir es kennen, von unten getragen, sondern sie scheinen von der Geschossdecke hinab zu hängen und durch vertikale Flächen in einen Rahmen gefasst zu sein. Diese erfüllen automatisch die Aufgabe der sicheren Brüstung. Betrachtet man die Treppe von unten, entsteht ein skulpturales Gefüge des Raumes, das diesen durch das grafisch konventionelle Muster aufwertet. Die erste Stufe der Treppe wird durch einen quadratischen Stein angedeutet. Diese Markierung verschafft eine organische Erscheinung in dem strengen Raum.