Architektur aus Karton: Shigeru Ban

Heute möchten wir euch die bemerkenswerte Arbeit des Architekturbüros des japanischen Architekten Shigeru Ban vorstellen. Ban ist Empfänger des diesjährigen Pritzker-Preises, einer weltweit rennomierten Auszeichnung für Exzellenz in der Architektur, die man mit dem Nobelpreis gleichsetzen kann. Seine Agentur, Shigeru Ban Architects, ist bekannt für ihre innovativen Projekte, technologischen Fortschritte und vor allem für ihr soziales Engagement in der Katastrophenhilfe.

Shigeru Bans Arbeit ist an dem Einsatz von den für ihn typischen Materialien Karton und Papier zu erkennen, die ja sonst eher untypisch in der Architekturlandschaft sind. Durch speziell konstruierte Pappröhren etwa entsteht eine besondere Struktur, die sehr offen wirkt und somit Innen-und Außenräume verschmelzen lässt. Er ist außerdem für bedeutende institutionelle Projekte wie das Centre Pompidou-Metz oder den japanischen Pavillon der Expo 2000 in Hannover bekannt. Darüber hinaus erreichte er Bekanntheit durch seine Notunterkünfte, die nach Naturkatastrophen lebensnotwendigen Wohnraum schaffen können. Vor allem für dieses langjährige Engagement im humanitären Bereich wurde ihm der Pritzker-Preis verliehen.