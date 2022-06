Top 5: Einrichtungsideen für ein gemütliches Zuhause

Es ist bereits Ende Oktober und wir möchten uns am liebsten nur noch im behaglichen Zuhause aufhalten. Denn dort ist es warm und einfach am schönsten. Um es allerdings noch heimeliger werden zu lassen, haben wir für euch Einrichtungsideen zusammengetragen, die euch inspirieren und weiterhelfen sollen. In unseren Top 5 der beliebtesten Artikel der vergangenen sieben Tage nehmen wir euch mit auf einen sonntäglichen Kurztrip.