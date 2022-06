Fas(s)zinierende Tische aus Handarbeit

Die Geschichte, wie Walter Amrhyn dazu kam, aus alten Fässern Möbel herzustellen, zeigt wieder einmal: Es lohnt sich, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Alles begann damit, dass der gelernte Zimmermann kurzerhand ein Schuhregal selber bauen wollte. Auf der Suche nach geeignetem Material stieß er auf dem landwirtschaftlichen Grundstück seiner Eltern auf ein ausgedientes Mostfass. Mühevoll bog er die Dauben (die Längshölzer) auseinander und kreierte daraus sein erstes eigenes Möbelstück – und die Geschichte der Walter's Wood Idea AG begann. Und damit erfüllte sich der Fasstischmacher den langgehegten Wunsch, aus einem alten, echten, von seiner Zeit geprägten Material ein modernes Produkt zu fertigen.

In seinen mittlerweile sieben Jahren Erfahrung mit der Weiterverarbeitung von Fässern, innovierte der Schweizer seine Techniken und Produkte. Die Dauben werden beispielsweise so gerade gebogen, wie sie auch ursprünglich gebogen wurden – nämlich mit Wasserdampf. Nur so kann sichergestellt werden, dass das betagte Holz nicht splittert.