So leicht kannst du ein kleines Wohnzimmer einrichten

Gerade bei kleinen Wohnzimmern solltet ihr darauf achten, wie ihr das Zimmer einteilt. Möglicherweise müsst ihr euer Wohnzimmer gleichzeitig als Arbeits- oder Esszimmer nutzen. Bei wenig Platz zwischen den einzelnen Bereichen ist die Anordnung der Möbelstücke besonders wichtig. Schafft euch einzelne Bereiche, in dem ihr zum Beispiel euer Sitzarrangement mittig platziert, den Arbeitsbereich dafür in einer Ecke oder an der Wand einrichtet. Komplettiert die einzelnen Bereiche auch mit visuellen Abgrenzungen an den Wänden, zum Beispiel mit Regalen und Bildern. So wirkt euer kleines Wohnzimmer trotzdem ordentlich und strukturiert, was es sofort auch größer wirken lässt.