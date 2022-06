Treppen mit Format

In den meisten Häusern und Wohnungen haben Treppen eine rein funktionale Aufgabe: Sie bringen uns rauf und sie bringen uns wieder runter. Optische Vorteile haben sie meist nicht. Okay, man kann an der Wand, an der sie entlang führen ganz gut eine ganze Galerie mit Familienfotos aufhängen, aber das war's dann auch schon. Doch manchmal nehmen sich Designer und Architekten den ästhetischen Stiefkindern an und dann entstehen echte Kunstwerke und imposante Hingucker, die das Konzept Treppe wortwörtlich auf das nächste Level heben.