Coole Gadgets für zuhause

Was ist ein Gadget? Den Begriff zu definieren, fällt uns oft schwer, aber wir alle erkennen eines, wenn wir es sehen. Es handelt sich dabei um ein Werkzeug, Gerät oder Accessoire mit bisher so nicht bekannter Funktion und/oder besonderem Design. In jedem Fall ist ein Gadget einzigartig, originell und macht jede Menge Spaß. Wir haben euch mal einige besonders coole Ideen unserer Experten mitgebracht, die unseren Alltag bereichern und uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.