Zehn Einrichtungsideen im 50er-Jahre-Stil

Als James Dean die Leinwand eroberte und der Blick von Marilyn Monroe die Männerherzen zum Schmelzen brachte, lief in der Jukebox der neueste Song von Elvis Presley – das waren die 50er! Doch nicht nur in der Welt der Reichen und Schönen hat sich viel in diesem Jahrzehnt geändert: Man zelebrierte das Wirtschaftswunder und auch das Wunder von Bern.

In der Mode und Inneneinrichtung dominierten Pastellfarben – oder auch ein kräftiges Rot, wie wir es von den typisch amerikanischen Dinern aus Hollywoodfilmen kennen. Und mit den Designs und Produkten unserer Experten könnt auch ihr euch den Charme der 50er in eure vier Wände holen.