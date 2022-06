Ausgefallene Sitzgelegenheiten: Stühle, Sessel und Co.

Wir verbringen heutzutage einen Großteil unseres Lebens im Sitzen. Ob im Büro, am heimischen Schreibtisch, auf dem Sofa, dem Balkon oder am Esstisch. Leider sind die Stühle, Sessel und Bänke, auf die wir uns setzen, oft nicht besonders interessant. Funktionalität dominiert, wenn es um Sitzgelegenheiten geht. Doch dadurch geht viel Style-Potential verloren. Denn Stühle und Co. können jedes Zimmer im Handumdrehen aufwerten, wenn sie ein ausgefallenes Design haben, in einem knalligen Farbton gehalten sind oder sogar leuchten.

Wir haben deshalb heute für euch einige der schönsten, ausgefallensten und bequemsten Modelle für stylishes Sitzen gesammelt. Lasst euch überraschen und inspirieren!