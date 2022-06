homify 360°: Vom Bauernhof zum Ferienhaus

Vor über 150 Jahren wurden im italienischen Trentino die ersten Formen des Tourismus geboren. Tatsächlich fanden die Bewohner der Städte in Südtirol in den heißen Sommermonaten Zuflucht in den kühleren Bergtälern und nutzten die Gastfreundschaft der Bauernhöfe der Umgebung. Heute, lange nachdem ihre ursprüngliche Funktion ausgedient hat, dienen die ehemaligen Bauernhäuser wieder als beliebte Ferienorte für Urlauber, die auf der Suche nach Ruhe, Natur und Ursprünglichkeit sind. In Cogolo di Pejo haben unsere Experten von Zanella Architettura einen dieser traditionellen Bergbauernbetriebe zu einem gemütlichen Ferienhaus umgebaut, das mit seinem rustikalen und gemütlichen Charme zu verzaubern weiß.