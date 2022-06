Gar nicht kleinkariert: Einrichten mit Karomustern

Ob Schottenkaro, Hahnentritt-Muster oder Vichy-Karo: Die bunten Rechtecke kommen einfach nie aus der Mode. Früher trugen vor allem Schotten Kilts mit speziell gewebten Karomustern, die ihre Clanzugehörigkeit deutlich machten. In den 1990er Jahren war es Nirvana-Sänger Kurt Cobain, der das karierte Flanellhemd wieder modern machte. Und auf den Hemden von Trachtenträgern im Bierzelt ist es sowieso immer vertreten.

Aber nicht nur auf der Kleidung macht sich der gemusterte Stoff gut. Auch bei der Inneneinrichtung ist das Karomuster ein echter Evergreen. Es strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus und gibt uns immer irgendwie das Gefühl, in einem englischen Landhaus zu sitzen. Somit ist dieses erstaunlich vielseitige Muster natürlich auch perfekt für die kalten Herbst- und Wintermonate, in denen wir uns am liebsten in unseren eigenen vier Wänden einkuscheln.