Witzige Ideen fürs Badezimmer

Die Zeiten, in denen Klodeckel entweder langweilig weiß oder fragwürdig ockerfarben waren oder womöglich noch mit einem flauschigen Überzug versehen wurden, sind vorbei. Heute gibt es Toilettendeckel und die dazugehörigen Brillen in den unterschiedlichsten witzigen Designs. Besonders angetan hat es uns dieses Exemplar, dank dem wir in jeder Lebenslage den Überblick über das gesamte Pariser U-Bahnnetz haben.