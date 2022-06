Modulare LED-Leuchte von Famoos

Heute möchten wir euch ein ganz spezielles Projekt vorstellen: die modulare LED-Leuchte Famoos. Unsere Experten kreierten eine innovative Lichtquelle, die es erlaubt, interaktiv mit dem Thema Beleuchtung umzugehen, indem wir selbst unsere eigene LED-Leuchte aus bis zu fünf Modulen gestalten können. Beim Design ließen sich die Entwickler von der Natur und ihren Formen inspirieren. So entstand der federleichte Eindruck eines zarten Vogels, wenn man die modulare Leuchte betrachtet.

Bei Tag wird so ein künstlerisches Objekt geschaffen und bei Nacht leuchtet Famoos genau nach unseren Wünschen und passt sich an unseren Wohnraum an.

Außerdem kann das Aussehen der Lampe jederzeit geändert werden, denn die einzelnen Module kommen in fünf Farben: Orange, Rot, Blau, Weiß und Schwarz. Unserer Fantasie sind also keine Grenzen gesetzt.