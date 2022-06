Unsichtbare Eyecatcher: Transparente Möbel

Transparente Möbel sind optische Raumwunder, denn obwohl sie physisch natürlich einiges an Platz wegnehmen, wirken sie dennoch so luftig und durchsichtig, dass man das Gefühl hat, sie wären gar nicht da. Hier bekommen sie eine ebenso platzsparende Begleitung in Form eines Tisches, der sich in die Kücheninsel links hinein schieben lässt. Nach dem Essen kann man also ganz einfach den Tisch verschwinden lassen und die transparenten Stühle in einer Ecke stapeln, ohne dass es unordentlich aussehen würde. Die perfekte Lösung für kleine Räume.