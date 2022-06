Gemütlich-luxuriöses Einfamilienhaus

Auch im Essbereich ist das Farbschema auf ein Minimum reduziert, dafür ist es aber auch umso wirkungsvoller. Hier dominieren ein warmes Rotbraun und ein helles Grau. Die elegante Farbe der Stühle wird durch eine von hinten beleuchtete silbrige Wanddekoration in Form einer Schale wiederholt. Über der langen Holztafel hängen dezente weiße Leuchten und auch die Vorhänge sind in strahlendem Weiß gehalten, was ein Höchstmaß an Lichteinfall ermöglicht. So bleibt es selbst in der Winterzeit angenehm hell im Haus. Einziger Farbtupfer ist eine hellgrüne Vase mit gelb-weißen Blümchen darin, die uns vom nächsten Frühjahr träumen lassen.