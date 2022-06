homify 360°: Traumvilla in Mexiko

Der Oktober neigt sich dem Ende zu und die Tage werden kürzer, kälter und stürmischer, zumindest hier bei uns in Deutschland. Deswegen träumen wir uns jetzt am liebsten weit, weit weg, dahin wo es das ganze Jahr über warm ist und man immer in seinem Outdoor-Pool planschen kann. Deswegen wollen wir euch heute ein Projekt unserer Experten von ZE|ARQUITECTURA zeigen, die ein absolutes Traumhaus in Mexiko gebaut haben. Dabei wurde besonders darauf geachtet, dass Innen- und Außenraum eine harmonische Verbindung eingehen. Daher wurden oft dieselben Materialien für beide Bereiche verwendet. Einen riesigen Pool und einen weitläufigen Garten gibt es auf diesem tollen Anwesen natürlich auch. Wir zeigen es euch von allen Seiten.