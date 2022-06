Beschriftet: Möbel und Accessoires mit Aufdruck

Zugegeben, unseren gefiederten Freunden ist es wohl egal, ob dieses Vogelhäuschen beschriftet ist oder nicht, aber uns bringt das bedruckte Fly Inn so noch viel mehr zum Schmunzeln. Schließlich darf bei einem guten Restaurant der Name nicht fehlen. Ebenso wenig wie die für einen Schnellimbiss typische Markise. Das Tolle: Das Vogelhaus kann man nicht nur aufstellen oder aufhängen, sondern auch in den Balkonkasten klemmen, der im Winter ja meist ungenutzt bleibt.

