DIY: Shabby Chic zum Selbermachen

Den Shabby-Chic-Look gibt es seit den 1980er Jahren, wo er in England entstand. Er soll an die imposanten, jedoch leicht heruntergekommenen Landsitze des britischen Adels erinnern. Wörtlich übersetzt bedeutet Shabby Chic schäbiger Schick . Dieser Einrichtungsstil erfreut sich seit einigen Jahren größter Beliebtheit, wahrscheinlich weil die wilde Mischung aus Flohmarktstücken, Selbstgezimmertem und künstlich gealterten Retro-Teilen einfach Spaß macht. Helle Pastelltöne dominieren dabei farblich das Gesamtbild, wobei ruhig auch kräftigere Töne mitmischen dürfen, solange sie matt und etwas used , also gebraucht, aussehen. Abgeplatzter Lack oder sichtbare Gebrauchsspuren werden beim Shabby Chic daher nicht als Makel gewertet, sondern als erwünschtes Stilelement.

Mit den Farben unserer Expertin Annie Sloan können wir jetzt ganz leicht den Shabby Chic auch in unsere eigenen vier Wände holen. Sloan begann vor über 20 Jahren, spezielle Farben zu entwickeln, denen sie den Namen Chalk Paint – also Kreidefarbe verlieh. Sie zeichnen sich vor allem durch ihre matte Farbgebung, die perfekt für den Shabby Chic ist, sowie durch ihre Vielseitigkeit aus. Sie können somit für eine ganze Reihe von Do-it-yourself-Projekten verwendet werden. Wir zeigen euch heute, wie ihr mithilfe der Chalk Paints den Shabby-Chic-Look stilecht für eure Möbel hinbekommt.