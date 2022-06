Designprodukte – Kunst für Haus und Garten

Linlin et Pierre-Yves Jacques

Linlin et Pierre-Yves Jacques

Wie der Name schon sagt, ist diese Tischleuchte von filigranen Spitzenstoffen inspiriert, und zwar nicht nur was ihr eigenes Design angeht, sondern auch bezüglich des Lichtes, das sie verbreitet, wenn wir sie anknipsen. Dann zaubert sie nämlich ein beeindruckendes Spitzenmuster an die Wände und die Decke. Auf diese Weise braucht man keinerlei Kunst oder Dekoration im Zimmer. Die Lampe sorgt ganz alleine für genügend Aha-Effekte.