7 gute Gründe, im Bett zu bleiben

Wisst ihr eigentlich, wie viel Zeit unseres Lebens wir im Bett verbringen? Wenn wir mal von einer durchschnittlichen Nachtruhe von acht Stunden ausgehen, ergibt das bei einem durchschnittlichen Lebensalter von 78 Jahren 230.000 Stunden Schlaf – das sind 26 Jahre! Wir verbringen also rund ein Drittel unseres Lebens im Bett. Wow!

Angesichts dieser Zahlen sollten wir uns unser Schlafzimmer so komfortabel, bequem und gemütlich wie möglich einrichten und natürlich so, dass es unseren persönlichen Ansprüchen gerecht wird. Ob man nun harte oder weiche Matratzen bevorzugt, dicke oder dünne Decken, helle oder dunkle Farben - die Hauptsache ist, wir fühlen uns in unserem Schlafzimmer wohl und können uns dort gut erholen. Darüber hinaus haben wir euch heute sieben gute Gründe mitgebracht, im Bett zu bleiben, die garantiert dazu führen, dass ihr morgen den Snooze Button einmal mehr drücken und am Wochenende mal so richtig lange ausschlafen wollt.