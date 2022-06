Die 10 schönsten Ideen für Wände und Böden

Unsere zweite Gestaltungsidee für Hingucker-Wände ist diese witzige Tapete. Auf der sepiafarbenen Wanddekoration befindet sich eine Vielzahl aufgedruckter Bücher, die die Illusion eines hohen Regals voller Schmöker gibt. Der Raum gewinnt so an Tiefe und wirkt größer. Außerdem werden sich eure Gäste sicher fragen, ob hinter dieser stylishen Wand vielleicht ein geheimes Zimmer versteckt ist, so wie im Film.

Klassische Begleiter zur auffallenden Wand sind hier ein glänzend-schwarzer Sessel und eine weiße, überdimensionale Leuchte.