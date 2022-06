Innovatives Möbeldesign made in Germany: Die HGH Hildesheim

Dieses Regal sieht aus wie aus der Zukunft. Ausgehend von einer Achse, spannt sich das grün-weiße Regal zu beiden Seiten hin auf. Kein Wunder, dass das gute Stück auf den Namen Axial getauft wurde. Das Axial ist ein innovatives Regalsystem, in dem Funktion und Style eine Symbiose eingehen.

Das Regal ist durch eine Arretierschraube, die geschickt auf der Oberseite des Regals versteckt ist, in die gewünschte Position zu verschieben. So kann im Handumdrehen das Aussehen des Regals verändert und zum Beispiel an wechselnde Wohnbedingungen angepasst werden. Das Regal passt bespielsweise selbst in kleinste Nischen. Es kann außerdem als Raumteiler oder Eckregal genutzt werden. Egal, was wir hierauf verstauen, das Regal ist ein echter Eyecatcher!