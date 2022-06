Der Herbst zeigt sich nun offiziell von seiner ungemütlichen Seite. Doch das ist noch lange kein Grund, in Depressionen zu verfallen. Stattdessen nutzen wir die stürmischen, regnerischen und kalten Tage dazu, endlich mal wieder den Kamin anzuschmeißen und es uns vor dem prasselnden Feuer so richtig gemütlich zu machen. Da spielt Feuerholz natürlich eine entscheidende Rolle. Und damit wir nicht für jeden neuen Scheit in den Garten oder die Garage laufen müssen, lagern wir einen Teil des Holzes direkt neben dem Kamin. Wie stylish das aussehen kann, zeigen die Beispiele unserer Experten. Von der Filztasche bis zum Stahlregal: So könnt ihr euer Kaminholz stilvoll lagern.