Welcher Esstisch ist der Richtige?

Der Esstisch ist der Versammlungsplatz Nummer eins in den meisten Haushalten. Ob wir dort nun jeden Tag mit der Familie zu Abend essen, einen ganzen Haufen Freunde zu Dinnerpartys einladen oder ihn an Feiertagen zur Festtafel herausputzen – der Esstisch samt Stühlen soll perfekt zu uns passen, optisch etwas hermachen, genug Platz bieten und natürlich dafür sorgen, dass sich alle am Tisch wohlfühlen und gerne dort verweilen. Dementsprechend viele Fragen stellen sich vor dem Kauf: Wie groß soll der Tisch sein und wie viel Platz steht im Esszimmer überhaupt zur Verfügung? Soll die Form rund, eckig oder oval sein? Welcher Stil, welche Materialien, Farben und Designs passen zu mir und meiner Wohnung? Wie sieht es aus mit dem finanziellen Budget, dem Pflegeaufwand und den passenden Stühlen? Wir haben zur Inspiration ein paar unterschiedliche Esstischideen zusammengestellt.