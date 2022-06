Vom Bauernhof zum Wohnhaus

Der Schlafbereich unter dem alten Scheunendach ist so minimalistisch eingerichtet wie der Rest des Hauses. Die dunkelgrüne Flügeltür, die dieselbe Farbe hat wie die Bettbezüge, ist der einzige größere Farbfleck in dem ansonsten in einem hellen Weiß gehaltenen Raum. Die Betten stehen weit auseinander, um die Wirkung des geöffneten Tores nicht zu verringern.

In diesem Raum hat sich die alte Erscheinung des Scheunenhauses am stärksten erhalten: Das liegt vor allem an der Decke, die an das Innere einer Scheune erinnert, sowie an der großen Türe.