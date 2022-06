Herbstliche Gartenideen

Im Herbst sollten wir nicht nur an uns selbst denken, sondern auch an unsere tierischen Freunde, die uns den Sommer über so viel Freude im Garten bereitet haben. Laub- und Reisighaufen bieten Igeln einen kuscheligen Platz zum Überwintern, während wir mit schicken Vogelhäuschen dafür sorgen, dass wir uns auch in der kalten Jahreszeit am fröhlichen Gezwitscher der gefiederten Gäste erfreuen können. Und ganz nebenbei bringt so ein stylishes Vogelhaus ein bisschen Pep und Leben in den winterleeren Garten.