Gibt es den typisch männlichen Einrichtungsstil?

Ja, wir sind uns durchaus bewusst, dass wir auch hier ein Klischee bedienen, aber darum geht es nun mal in diesem Artikel. Männer lieben Fußball. Also die meisten jedenfalls. Allerdings beschränken sich wiederum die meisten von diesen meisten darauf, am Samstagnachmittag mit Freunden, Chips und Bier auf der Couch vor dem Fernseher mit dem Lieblingsverein mitzufiebern. Da bietet ein solcher Kickertisch in der Halbzeitpause die perfekte Möglichkeit, sich selbst mal ein wenig sportlich zu betätigen. Und ganz nebenbei sieht das Teil einfach nur super stylish aus.