Warme Stoffe für die kalte Jahreszeit

Zum Schluss haben wir noch ein paar ganz besondere Begleiter für die kalten Monate, die vor uns liegen. Wärmflaschen sind zuverlässige und unverzichtbare Freunde, wenn es draußen bitterkalt ist und uns die Heizung selbst auf Stufe 5 irgendwie nicht so hundertprozentig warm halten will. Dieses Modell punktet noch dazu mit einem kuscheligen Stricküberzug und ist in vielen tollen Farben erhältlich.