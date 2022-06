Ein Haus mit industriellem Flair

Betreten wir das erste Obergeschoss, erkennt man die klare Formensprache, die im Inneren fortgesetzt wird. Belichtet wird die Szenerie bestens durch eine Öffnung, die die gesamte Breite des Flures einnimmt. Die Wände wurden in Weiß gemalert und der Boden des Erdgeschosses wird bündig in der ersten Etage fortgesetzt, sodass ein geordnetes Bild entsteht. Der Panton-Chair in Rot bildet einen knalligen Farbtupfer in der Zone.