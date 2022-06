Treibholz Deko: Schöne Ideen für eure Wohnung

Besonders aufregend wirkt Treibholz, wenn es mit stark kontrastierenden Materialen kombiniert wird oder an einer Stelle eingesetzt, an der man es nicht vermutet. Unser Schreibtisch ist voll mit Computern, Druckern, Smartphones, Telefonen und Tablets. Eine reine Welt der Technik, ohne jegliche Wärme. Freundlichkeit und Inspiration können wir uns in unsere Arbeitsumgebung holen, indem wir das Arbeitszimmer oder zumindest den Schreibtisch in natürlichen Materialien halten. Hier stellen wir euch eine Dockingstation aus Naturmaterialien vor. Exklusives Design, kombiniert mit durchdachter Funktionalität lässt dieses Dekoelement zu einer wahren Augenweide werden, die zudem noch praktisch nutzbar ist. So macht Recycling tatsächlich Sinn und hat seinen Platz in unserer Wohnung.

Wie ihr seht, habt ihr schier unbegrenzte Möglichkeiten, eure Wohnung oder euer Haus mit Treibholz zu dekorieren. Holt euch dazu noch mehr Inspiration von unseren Experten!