6 unschlagbare Gestaltungsideen für euer Wohnzimmer

Die Beleuchtung ist viel wichtiger, als wir vermutlich denken. Denn eine gute Beleuchtung schafft nicht nur die richtigen Lichtverhältnisse, sondern kann auch für ein Mehr an Gemütlichkeit sorgen. In einem Wohnzimmer, wo wir es eher kuschelig mögen, eignet sich besonders warmes Licht. Dieses erscheint eher gelblich und taucht den Raum in eine stimmungsvolle Atmosphäre wie auch bei diesem Einrichtungsbeispiel. Dafür wurden ausgefallene Tischlampen mit neonfarbenen Applikationen vorgesehen, die nicht nur funktional, sondern darüber hinaus auch noch stylish sind. Geht es beispielsweise um die Beleuchtung in eurem Arbeitszimmer, so sollte neben ausreichend natürlicher Helligkeit auf künstliches Tageslicht in Form von speziellen Leuchten gesetzt werden.