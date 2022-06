Die perfekte Einrichtung für 70 Quadratmeter

Beginnen wir im Herzstück der Zweizimmerwohnung: dem Esszimmer. Dieses schließt bündig an die Küche an. Die Farben des Kochbereichs werden in den Stühlen aufgegriffen und konsequent weitergeführt. Ungemein viel Wärme strahlen der Holzboden und die Steinwand aus, die in der gesamten Wohnung zum Einsatz kommen. Die Dekoration ist auserlesen und besinnt sich auf ein zurückhaltendes Minimum, wodurch die Partien einzeln hervorgehoben werden.