Elf tolle Vasen für eine blumige Atmosphäre

Das hier geht jetzt zunächst einmal an die Männer da draußen. Wer kennt es nicht: Vasen? Wozu soll man die in einem Männerhaushalt schon gebrauchen? Nehmen ja nur Platz weg, den man auch für anderes nutzen könnte. Blumen bekommt man eh nicht geschenkt oder selbst holt man sich wohl auch kaum welche. Dann aber kommt der Tag, der alles anders werden lässt. Wenn die neue Freundin schon ein paar Mal in der Wohnung war und man sie irgendwann einmal mit Blumen überraschen möchte. Dann hat man die Blumen, aber nichts um sie reinzustellen. Ziemlich blöde Situation. Was dann meist nur noch hilft, ist der Griff zur leeren Wasserflasche. Was ziemlich unromantisch aussieht. Männer, das muss nicht sein! Es gibt so viele schöne, vollkommen verschiedene Vasenformen, da ist für jeden was dabei. Ein bisschen Inspiration gibt es schon mal mit Hilfe der folgenden elf Beispiele. Damit kann dann garantiert auch jeder Eindruck schinden!