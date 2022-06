Vorteile, Nachteile und Kosten von Passivhäusern

Wer mit den Gedanken eines Passivhauses spielt, der sollte zunächst einige Dinge abklären, die es zu erfüllen gilt. Denn stimmt die Basis, also das Grundstück nicht, macht der Bau eines Passivhauses wenig Sinn. Wer sich für den Bau entscheidet, der sollte sich für die Planung an einen Architekten wenden, der in Zusammenarbeit mit einem Haustechniker die Planung übernimmt. Letztlich ist man jedoch in der Wahl der Fachplaner absolut frei und kann sich für das Gewerk seines Beliebens entscheiden. Wie bereits eingangs beschrieben, stellt das Baugrundstück eine wichtige Rolle dar und sollte ein selbstverständliches Entscheidungskriterium sein. Um die Sonnenenergie optimal zu nutzen, stehen Passivhäuser üblicherweise in südlicher Richtung, da die Öffnungen in eben diese Partie ausgerichtet werden und somit ein Teil der Wärme im Haus sichergestellt wird.

Fragen, die zunächst geklärt werden sollten, haben wir hier aufgelistet:

- Welches Förderprogramm kommt für mich in Frage?

- Wie ist der Verschattungszustand des Grundstückes?

- Gibt es Einschränkungen aufgrund des Bebauungsplanes?

- Wie ist die Infrastruktur zum Grundstück ausgearbeitet?