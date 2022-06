Barrel 12: Möbel aus Fässern

Das Projekt Barrel 12 ist aus dem Wunsch entstanden, ausgediente Materialien in originelle und moderne Möbel und Wohnaccessoires zu verwandeln. So werden aus alten Industriefässern Bücherregale, Nachttische, Sitzhocker, Pflanzenkübel und sogar Herd und Spüle. Auf Rollen montiert werden die coolen Upcycling-Möbel zusätzlich super flexibel und können kinderleicht überall dorthin gerollt werden, wo wir sie gerade brauchen oder haben wollen. Die Fassmöbel und -accessoires gibt es in vielen verschiedenen Farben und Modellen, sodass garantiert jeder das passende Lieblingsteil für sich und seine Wohnung findet. Wir haben euch mal ein paar Beispiele mitgebracht.