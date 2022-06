Coole Deko-Ideen für ein modernes Wohnzimmer

Wir bleiben beim Trendmaterial Kupfer. Dieser Kerzenständer stammt aus der Kupfer Kollektion von SKINA und verleiht jedem Wohnraum das gewisse Etwas. Als stilsicherer Eyecatcher schmiegt er sich besonders gern an ein modernes, weißes Interieur, fühlt sich jedoch auch in der Gegenwart von Holz, Beton, Glas oder knalligen Farben pudelwohl. Durch die Verarbeitung von echten Edelmetallrohren erfreut dieser Leuchter euer Zuhause mit industriellem Charme und entzückt sogleich durch zeitloses Design – die perfekte Ergänzung für ein jedes modernes Wohnzimmer. Ihr hättet gerne einen kleineren Kerzenständer oder ein anderes Design? Kein Problem, in der SKINA Kupfer Kollektion gibt es noch fünf weitere Modelle, die alle das Zeug zum coolen Blickfang in euren vier Wänden haben.