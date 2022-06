10 Badgestaltung Ideen, die du unbedingt probieren solltest

Wer sich von der klassischen Form von Badewannen abwendet und sich stattdessen, besonders in großen Räumen, beginnt, für freistehende Wannen in individuellen Formen zu interessieren, hilft dabei, seinen Raum mit einem ganz besonderen Flair und neuen Ideen in der Badgestaltung auszustatten. So wird eine runde Badewanne in der Mitte des Badezimmers beispielsweise schnell zum Blickfang, während das Design an anderer Stelle, wie den Runden Waschbecken, modisch und ansprechend aufgegriffen wird. Auch hier machen die Details den Unterschied. Runde bzw. ovale Wannen in Kombination mit Wasserhähnen in eher ungewohnten Formen wirken edel und versprühen einen unverwechselbaren, teilweise nostalgischen Charme.