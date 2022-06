Landlust? Kein Problem!

Der Trend geht ja bekanntlich immer mehr zur Stadt. Schon seit Jahren flüchten vor allem die jüngeren Menschen aus den ländlichen in die urbanen Regionen, dahin, wo man den ganzen Tag etwas erleben kann, wo man an jeder Ecke Essbares aus allen Winkeln der Welt bestellen kann, wo die Unterhaltung mehr zu bieten hat als das alljährliche Schützenfest. Auch wenn sich der Trend der Urbanisierung nicht mehr umzudrehen vermag, so wollen sich aber mehr und mehr Menschen zumindest in ihren eigenen vier Wänden in der oftmals großen, lauten Stadt ein ländliches Flair aufrechterhalten. Weil der Landhausstil beruhigend wirkt und ein tolles Ambiente zaubert; weil auf dem Land eben doch nicht immer alles schlechter ist als in der pulsierenden Stadt. Es gibt ja auch unzählige Gestaltungsmöglichkeiten und Dekoideen für den Landhausstil. Ganz viel aus Holz, Truhen etwa, Regale, selbst Lampen und kleine Accessoires. Wer mehr darüber erfahren will, liest hier einfach weiter, bei den elf besten Tipps für ein ländliches Gefühl in den eigenen vier Wänden.