homify 360°: Strandhaus in Rio de Janeiro

Das ausgefallene Dach der Casa Folha verdient auf jeden Fall eine genauere Betrachtung. So sieht das sechsgliedrige Dach in Blattform von oben aus. Die spezielle Form sorgt für Schatten und eine angenehme Kühle in den Räumen des Hauses sowie in den Übergangsbereichen, die offen gestaltet wurden, um eine natürliche Belüftung und Kühlung zu erzielen. Auf diese Weise kann die erfrischende Brise vom Ozean direkt in jeden Bereich des Hauses ziehen.