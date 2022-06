Flower Power: Möbel und Accessoires mit Blumenmuster

Denkt man an ein Wohnzimmer komplett im Blümchen-Look, sind viele erst einmal abgeschreckt. Zu überladen, zu altmodisch, zu einheitlich, sind die Bedenken. Dass es aber auch anders geht, zeigt dieses Bild. Die Vorhänge sind, so wie der Sessel, mit einem zarten grün-pinken Blumenmuster versehen. Durch die vielen mintgrünen Anteile wird der Gesamteffekt auch nicht zu mädchenhaft rosa. Der Sessel steht auf einem fliederfarbenen Teppich, der das Blumenmuster des Sessels auf subtile Art wieder aufnimmt. Echte Blumen in Pink und grüne Topfpflanzen ergänzen das frische, helle Bild. Pastellfarbene Kissen geben der Raumdeko den letzten Schliff.

Wer so viele Blumenelemente in sein Interieur integrieren will, sollte darauf achten, dass das Gesamtbild stimmig bleibt. Unser Tipp: Entweder kombiniert ihr Muster wild nach Lust und Laune, bleibt dabei aber bei allen Stücken im selben Farbspektrum oder ihr greift farblich in die Vollen und beschränkt euch dabei auf ein einheitliches Muster. So bleibt das florale Dekor eine Wohltat für die Augen, anstatt anstrengend zu werden.